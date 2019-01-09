''Обікрали всю країну'': спливло останнє інтерв'ю соратника Горбачова з критикою Кремля

Останній голова Верховної ради СРСР Анатолій Лук'янов, який помер 9 січня, критикував російську владу.

Він розповів у своєму останньому інтерв'ю в 2017 році, що при владі в РФ думають тільки про власні інтереси, ігноруючи потреби народу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Не можна сказати, що вона (влада. – Ред.) належить двом виборним особам. Вони грають величезну роль, але влада належить іншому класу. Цей клас великих власників, які обікрали всю країну і весь народ, ось і все. Ця влада олігархічного капіталу. У них за кордоном – гроші, діти, сім'ї, маєтки і все інше", – наголосив він.

Лук'янов також говорив, що при владі також спостерігається вічна тривога за інтереси кожного.

Анатолій Лук'янов скріншот

"Якщо ми порівнюємо їхній уряд, їхні представництва в парламенті. Це основна частина людей, які задають тон. Основна частина тих представників, які є не тільки на лаві депутатів, а й у лобі. Ці люди замовляють всю "музику" і бояться не стільки за свої посади, скільки за свої капітали. За те, що люди вимагатимуть повернути", – розповів він.

"Сьогодні ця жменька – десь близько 2% населення. Головна їхня турбота про свої доходи, стійкість, і щоб ні уряд, і вже не дай Бог народ, не чіпали їхні інтереси і капітали", – продовжив Лук'янов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, він був близьким соратником генерального секретаря ЦК КПРС, голови Президії Верховної Ради Михайла Горбачова. Свою політичну кар'єру Лук'янов почав ще в 50-і роки минулого століття. А в 1991 році його заарештовували.