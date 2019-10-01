"Обіймалися і цілувалися": одружений Слєпаков і Ходченкова перестали приховувати роман

Чутки про роман між популярним російським гумористом Семеном Слєпаковим і актрисою Світланою Ходченковою отримали своє підтвердження.

Так, закоханих помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися. Про це повідомив Telegram-канал "Dark Cosmo".

Слєпаков і Ходченкова Фото: eg.ru

Зазначимо, що раніше в ЗМІ писали, що відносини між Слєпаковим і Ходченковою могли зав'язатися на зйомках серіалу "Домашній арешт", сценаристом і продюсером якого був Семен, а Світлана грала одну з ролей. Однак варто додати, що гуморист до цих пір перебуває в шлюбі з дружиною Кариною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Ходченкова і Семен Слєпаков з'явилися на премії GQ разом, тим самим підігрів чутки про свій роман.

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