"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу

Новий випуск "Дизель шоу" не сподобався шанувальникам гумористичної програми. Так, вони залишили в мережі безліч негативних коментарів, зазначивши, що раніше виступи коміків їм подобалися більше.

Відео розмістили на Youtube-каналі "Гумор ICTV".

"Раніше було цікавіше, чи вже приїлося?", "Очікування і реальність. Очікування - колишні заслуги, а реальність - плоский гумор, який хочеться скоріше перемотати. Нічого нового, креативного і цікавого. На жаль", "Жарти вже не ті", "Нам одним здається, що гумор став гірше? Старі концерти в рази смішніші", "Нудно, нецікаво. Скандали, крики. Раніше цікавіше було", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року учасники "Дизель Шоу" потрапили в ДТП по дорозі зі Львова, де гостювали з концертом. В результаті постраждали кілька учасників команди, а також загинула Марина Поплавська.

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