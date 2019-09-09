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10 вересня • оновлено в 06:37
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"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу

7.3т Читати матеріал російською

Новий випуск "Дизель шоу" не сподобався шанувальникам гумористичної програми. Так, вони залишили в мережі безліч негативних коментарів, зазначивши, що раніше виступи коміків їм подобалися більше.

Відео розмістили на Youtube-каналі "Гумор ICTV".

"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
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"Раніше було цікавіше, чи вже приїлося?", "Очікування і реальність. Очікування - колишні заслуги, а реальність - плоский гумор, який хочеться скоріше перемотати. Нічого нового, креативного і цікавого. На жаль", "Жарти вже не ті", "Нам одним здається, що гумор став гірше? Старі концерти в рази смішніші", "Нудно, нецікаво. Скандали, крики. Раніше цікавіше було", - пишуть в мережі.

"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу
"Нудно і нецікаво": новий випуск "Дизель Шоу" розчарував мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року учасники "Дизель Шоу" потрапили в ДТП по дорозі зі Львова, де гостювали з концертом. В результаті постраждали кілька учасників команди, а також загинула Марина Поплавська.

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Місце
Україна
Тег
Дизель Шоу
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Рано или поздно все заканчивается
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мені теж не сподобалось.
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