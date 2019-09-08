"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно народила третю дитину, викликала ажіотаж в мережі опублікувавши скандальний оголений знімок зі своїм чоловіком.

Фото Бабкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники пари залишили безліч коментарів і компліментів подружжю.

"Зворотний бік був би крутіше. Так би мовити, свіжо і молодіжно", "У вас вийшло дуже красиве фото, не вульгарне", "Сміливо і красиво", "Всі нудисти і натуралісти на вашому боці", - пишуть в мережі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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