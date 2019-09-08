"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно народила третю дитину, викликала ажіотаж в мережі опублікувавши скандальний оголений знімок зі своїм чоловіком.
Фото Бабкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники пари залишили безліч коментарів і компліментів подружжю.
Фотка року! Минулого року, так як галас навколо цієї фото була в минулому году😆 Але сьогодні вийшла пісня @babkin_official "Єви і Адами", обкладинкою якої знову стало наше легендарного фото😍 А ще в честь такої урочистої події вийшло наше спільне з СБ інтерв'ю на @marieclaire_ua, де я задаю @babkin_official Кілька, що хвилюють мене, питань. Посилання на інтерв'ю дивіться в сторіс👆🏻
"Зворотний бік був би крутіше. Так би мовити, свіжо і молодіжно", "У вас вийшло дуже красиве фото, не вульгарне", "Сміливо і красиво", "Всі нудисти і натуралісти на вашому боці", - пишуть в мережі.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.
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