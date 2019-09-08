Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком

62.7т Читати матеріал російською

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно народила третю дитину, викликала ажіотаж в мережі опублікувавши скандальний оголений знімок зі своїм чоловіком.

Фото Бабкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники пари залишили безліч коментарів і компліментів подружжю.

"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком
Новини
"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки

Фотка року! Минулого року, так як галас навколо цієї фото була в минулому году😆 Але сьогодні вийшла пісня @babkin_official "Єви і Адами", обкладинкою якої знову стало наше легендарного фото😍 А ще в честь такої урочистої події вийшло наше спільне з СБ інтерв'ю на @marieclaire_ua, де я задаю @babkin_official Кілька, що хвилюють мене, питань. Посилання на інтерв'ю дивіться в сторіс👆🏻

Публікація від snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

"Зворотний бік був би крутіше. Так би мовити, свіжо і молодіжно", "У вас вийшло дуже красиве фото, не вульгарне", "Сміливо і красиво", "Всі нудисти і натуралісти на вашому боці", - пишуть в мережі.

"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком
"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком
"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком
"Нудисти на вашому боці": Бабкіна знову показала скандальне оголене фото з чоловіком

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
56
30
Смішно
13
Цікаво
4
Сумно
28
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel