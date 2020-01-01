"Нудьгують одне за одним": в мережі обговорили новорічний випуск "Квартал 95", куди приходив Зеленський

У мережі обговорили повний випуск новорічного випуску "Квартал 95", на запис якого приходив президент України Володимир Зеленський.

Його опублікували на YouTube в ніч на 1 січня. У мережі під відео з'явилися сотні коментарів.

"Номер про колишнього ... як же всі зворушилися! І Лєна розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати", "Про "колишнього" так зворушливо було. Видно що нудьгують один за одним", "Молодці Українці, вмієте жартувати над собою! У нас за таке нині можуть посадити ... "," Концерт супер !!! Всіх з наступаючим! Тільки ось з Трампом і роялем перебольшілі, а так - на одному диханні! Спасибі! ", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня гуморист Юрій Великий вперше спародіював президента України Володимира Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: деяких здивувала голова гумориста, який схожий на президента, деякі ж навпаки розкритикували його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео з виступу, чим викликав також різну реакцію. Хто такий Великий, який замінив Зеленського в "Кварталі", і звідки він читайте за посиланням.

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