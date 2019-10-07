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7 жовтня • оновлено в 17:51
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"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму

3.7т Читати матеріал російською

Український гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на пісню "Перевал", яка стала саундтреком до фільму "Захар Беркут".

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі FILM.UA Group.

Кадр з кліпу "Перевал"

Кадр з кліпу "Перевал"

Скріншот з відео

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"Захар Беркут" – повнометражний художній фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва, знятий за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Адаптацією літературного твору займалися сценаристи Ярослав Войцешек і Річард Ронат.

Кадр з кліпу "Перевал"

Кадр з кліпу "Перевал"

Скріншот з відео

Зйомки велися поблизу Карпатських гір і під Києвом. Частина сцен була знята біля озера Синевир та Манявського водоспаду.

Кадр з кліпу "Перевал"

Кадр з кліпу "Перевал"

Скріншот з відео

"Наша історія — війна з ордою. Прекрасна пісня і кадри з фільму теж", "Мурашки по шкірі", "Дуже круто", "Пісня супер, як і завжди. Слова в цей час актуальні", "Нарешті-то нова пісня від улюбленого гурту. І вона прекрасна, хочеться слухати на повторі", "Новий гімн! Спасибі!" — коментують кліп у мережі.

"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму
"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму
"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму
"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму

Як раніше писав OBOZREVATEL, фільм "Захар Беркут" є екранізацією однойменної повісті українського письменника Івана Франка. Картина вийде на екрани восени 2019 року.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Океан Ельзи
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Коментарі
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Цікаво
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Однажды великий Хан Батый, направил свои орды в сторону Украины. казалось бы, армия, которая покорила всю азию, не должна знать проблем в битвах, но они ошибались. На Пути Великой орды, встала маленькая Украинская деревня Галушки. Собрав всех взрослых мужей, в наличие 195 штук гордые украинци, пошли защищать свои границы. в течении недели непрервых боёв, украинская арми не понесла потерь, в то время, как Армия Батыя несла тысячные потери. Хану ничего не оставалось, кроме, как отсутпить. в Историю эта битва вошла, как Х...хловское п..зд..болище
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3
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Захаров Дмитрий, сильно! Спасибо.
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0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Фильм про то, как украинские рыцари победили монголо-татар?
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1
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Горелов Сергей, сиди на бутылке смирно. Нет своей истории сиди и завидуй
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0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Горелов Сергей, Сами себя чернявые победили?
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1
1

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