"Новий гімн!" "Океан Ельзи" захопив українців яскравим кліпом до фільму

Український гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на пісню "Перевал", яка стала саундтреком до фільму "Захар Беркут".

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі FILM.UA Group.

Кадр з кліпу "Перевал" Скріншот з відео

"Захар Беркут" – повнометражний художній фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва, знятий за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Адаптацією літературного твору займалися сценаристи Ярослав Войцешек і Річард Ронат.

Кадр з кліпу "Перевал" Скріншот з відео

Зйомки велися поблизу Карпатських гір і під Києвом. Частина сцен була знята біля озера Синевир та Манявського водоспаду.

Кадр з кліпу "Перевал" Скріншот з відео

"Наша історія — війна з ордою. Прекрасна пісня і кадри з фільму теж", "Мурашки по шкірі", "Дуже круто", "Пісня супер, як і завжди. Слова в цей час актуальні", "Нарешті-то нова пісня від улюбленого гурту. І вона прекрасна, хочеться слухати на повторі", "Новий гімн! Спасибі!" — коментують кліп у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, фільм "Захар Беркут" є екранізацією однойменної повісті українського письменника Івана Франка. Картина вийде на екрани восени 2019 року.

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