Головна Новини
13 грудня • оновлено в 17:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Новий альбом Бумбокс підкорив мережу: слухати онлайн

583
Читати матеріал російською

У п'ятницю 13-го грудня популярний український гурт "Бумбокс" презентував другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон".

Подвійна платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Новий альбом Бумбокс підкорив мережу: слухати онлайн

Прес-служба

Новини
"До мурашок": "Бумбокс" вразив українців новою піснею

До другої частини увійшли такі сингли як "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а також іспанська версія пісні "Тримай мене" - Abrásame feat The Gitas.

Новий альбом Бумбокс підкорив мережу: слухати онлайн

Прес-служба

Новий альбом Бумбокс підкорив мережу: слухати онлайн

Прес-служба

Крім того, Бумбокс, разом з режисером Стасом Гуренко і оператором Олександром Бойком зняли "здвоєний" кліп на пісні "Твій номер/Плющ", який вже скоро зможуть побачити шанувальники гурту.

Користувачі мережі захоплено сприйняли нову платівку гурту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні "Бумбокс" і Тіна Кароль порадували фанів кліпом на спільний трек "Безодня"

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги