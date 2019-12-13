Новий альбом Бумбокс підкорив мережу: слухати онлайн

У п'ятницю 13-го грудня популярний український гурт "Бумбокс" презентував другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон".

Подвійна платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Прес-служба

До другої частини увійшли такі сингли як "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а також іспанська версія пісні "Тримай мене" - Abrásame feat The Gitas.

Прес-служба

Прес-служба

Крім того, Бумбокс, разом з режисером Стасом Гуренко і оператором Олександром Бойком зняли "здвоєний" кліп на пісні "Твій номер/Плющ", який вже скоро зможуть побачити шанувальники гурту.

Користувачі мережі захоплено сприйняли нову платівку гурту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні "Бумбокс" і Тіна Кароль порадували фанів кліпом на спільний трек "Безодня"

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