Минув уже тиждень після грандіозного шоу Monatik в Києві на "Олімпійському", а я все ніяк не можу відійти від вражень. В голові досі грають улюблені композиції, на обличчі блукає легка усмішка, а тіло так і тягне танцювати.

Я не збрешу, якщо скажу, що мою думку розділяють багато людей, які таки відвідали найбільш топову подію літа - мега концерт на НСК. Коли перебувала на стадіоні, то здавалося, що туди прийшов весь Київ - і маленькі діти, і підлітки, і парочки, і одинаки - загалом всі-всі-всі.

Концерт Monatic в Києві

Тепер, вже сидячи на затишному дивані, без болю в ногах після концерту, без емоцій в голові і шуму у вухах можна сміливо сказати - співакові вдалося здійснити задумане і навіть більше. Monatik зумів зібрати на "Олімпійському" настільки різношерсту публіку і сподобатися їм, що раніше таке здавалося просто неможливим. Якщо під час виступу однаково завзято скаче 6-річна дівчинка і 27-річний бородатий хлопець - чи не це і є успіх?

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Особливо публіці сподобалися звернення співака до аудиторії в перервах між піснями. Це було так щиро і зворушливо, що у багатьох наверталися на очі сльози.

Концерт Monatik на НСК

Під час виконання на сцені потужної авторської композиції "Моїм", яка була адресована його близьким людям і шанувальникам, просто мурашки йшли по шкірі.

Пісні Monatik - це ж не просто "потанцювати на дискотеці", це щось більше. Талановитий хлопець з Луцька за 10 років кар'єри зумів організувати навколо себе цілу культуру.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Під час гучного концерту на НСК 1 липня функціонувало Місто Ритму, сам стадіон був абсолютно і тотально переповнений. Дві з половиною години усі співали в унісон з Monatik, танцювали, веселилися і сумували, насолоджувалися і відпалювали. Саме так все і уявлялося до початку концерту неповторного виконавця.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Фішкою виступу стала поява співака на поїзді - так він дістався майже до самих верхніх секторів і став ще ближче до публіки.

Разом з ним на сцену в той вечір вийшли Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і Lida Lee і заспівали улюблені публіці хіти. А пісню "Вічність" Monatik вирішив заспівати разом зі своєю підопічною з проекту "Голос. Діти" - Ніно Басилою.

З шоу Love It Ритм почнеться стадіонний тур артиста по містах України. У графіку туру 10 стадіонів країни для сотень тисяч глядачів. Вже скоро співак може з'явитися і в вашому місті, а я щиро раджу не пропустити цю подію. Інакше літо для Вас так і не почнеться...

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