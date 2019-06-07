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Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
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Нова висота Monatik: як Київ ловив ритм на "Олімпійському"

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Минув уже тиждень після грандіозного шоу Monatik в Києві на "Олімпійському", а я все ніяк не можу відійти від вражень. В голові досі грають улюблені композиції, на обличчі блукає легка усмішка, а тіло так і тягне танцювати.

Я не збрешу, якщо скажу, що мою думку розділяють багато людей, які таки відвідали найбільш топову подію літа - мега концерт на НСК. Коли перебувала на стадіоні, то здавалося, що туди прийшов весь Київ - і маленькі діти, і підлітки, і парочки, і одинаки - загалом всі-всі-всі.

Концерт Monatic в Києві

Концерт Monatic в Києві

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Тепер, вже сидячи на затишному дивані, без болю в ногах після концерту, без емоцій в голові і шуму у вухах можна сміливо сказати - співакові вдалося здійснити задумане і навіть більше. Monatik зумів зібрати на "Олімпійському" настільки різношерсту публіку і сподобатися їм, що раніше таке здавалося просто неможливим. Якщо під час виступу однаково завзято скаче 6-річна дівчинка і 27-річний бородатий хлопець - чи не це і є успіх?

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Особливо публіці сподобалися звернення співака до аудиторії в перервах між піснями. Це було так щиро і зворушливо, що у багатьох наверталися на очі сльози.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Під час виконання на сцені потужної авторської композиції "Моїм", яка була адресована його близьким людям і шанувальникам, просто мурашки йшли по шкірі.

Пісні Monatik - це ж не просто "потанцювати на дискотеці", це щось більше. Талановитий хлопець з Луцька за 10 років кар'єри зумів організувати навколо себе цілу культуру.

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MONATIK підірвав "Олімпійський" грандіозним шоу: яскраві фото і відео
Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Під час гучного концерту на НСК 1 липня функціонувало Місто Ритму, сам стадіон був абсолютно і тотально переповнений. Дві з половиною години усі співали в унісон з Monatik, танцювали, веселилися і сумували, насолоджувалися і відпалювали. Саме так все і уявлялося до початку концерту неповторного виконавця.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Фішкою виступу стала поява співака на поїзді - так він дістався майже до самих верхніх секторів і став ще ближче до публіки.

Разом з ним на сцену в той вечір вийшли Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і Lida Lee і заспівали улюблені публіці хіти. А пісню "Вічність" Monatik вирішив заспівати разом зі своєю підопічною з проекту "Голос. Діти" - Ніно Басилою.

З шоу Love It Ритм почнеться стадіонний тур артиста по містах України. У графіку туру 10 стадіонів країни для сотень тисяч глядачів. Вже скоро співак може з'явитися і в вашому місті, а я щиро раджу не пропустити цю подію. Інакше літо для Вас так і не почнеться...

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Автор
Валентина ГембарськаВалентина Гембарська
Особа
Monatik
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
концертКиївНСК Олімпійський
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