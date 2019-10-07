Носив на руках: спливла невідома інформація про Заворотнюк

У ЗМІ з'явилася інформація про невідомий період життя російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком.

Про те, як жила артистка в інтерв'ю виданню "Рідне місто" розповів 73-річний актор Волгоградського театру юного глядача Борис Кудрявцев.

"У 1972 році батьки Анастасії Валентина і Юрій Заворотнюк приїхали до Волгограду, вони привезли з собою півторарічну Настю і її семирічного брата Святослава", – розповів Кудрявцев.

Він додав, що причиною стало запрошення батька Анастасії працювати на Волгоградське телебачення оператором. Незабаром після зміни місця проживання маму Заворотнюк взяли працювати в місцевий ТЮГ.

"Настя - копія Валентини: така ж мініатюрна, такі ж великі очі – ну копія!" І Анастасії передалося театральне і людське чарівність, яке було притаманне її мамі", – уточнив він.

За його словами, Валентина часто брала з собою маленьку Настю, коли з нею не було кому посидіти. Артист розповів про те, як йому особисто довелося носити Заворотнюк на руках.

"Настя тягнулася до мами, коли була в театрі, – побачить її і біжить, а у Валентини спектакль, їй виходити на сцену. Тоді ми, інші актори, в тому числі і я, брали маленьку Настю на руки, заколисували, щось їй розповідали – намагалися відвернути", – розповів Борис.

Через два роки життя в Волгограді батьки Насті перебралися до Астрахані.

Анастасія Заворотнюк РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Заворотнюк зважилася на серйозний крок через хворобу. Вона погасила всі кредити і готова їхати з Росії.

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