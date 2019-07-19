"Ніякої скромності": популярна в РФ співачка розбурхала мережу вульгарним фото

Популярна російська співачка Нюша розбурхала своїх шанувальників новим знімком. Так, артистка позувала в червоному купальнику в басейні.
Фоловери зірки неоднозначно відреагували на фото, який вона розмістила в соціальній мережі Instagram.
Нюша
instagram.com/nyusha_nyusha
Сьогодні, на жаль, вже просто необхідно говорити про проблеми навколишнього середовища: про сортування сміття, про відмову від пластикових трубочок і пакетів з супермаркету ... Ні, я не хочу розповідати вам про свої знання в цій області або вчити когось ... Всі ми чули наскільки забруднений океан, наскільки небезпечні нам і природі сміттєзвалища. Усвідомлення проблеми - половина успеха🙌🏽 Саме в наших руках змінити майбутнє, де кожен повинен почати з себе заради наших дітей і наступних поколеній🌎 Необходімо❗ відмовлятися від шкідливих для планети хімікатів і пластика, зробити вибір на користь альтернативних джерел енергії 🍃 Наша підтримка необхідна вченим і компаніям, які витрачають свій дорогоцінний час і ресурси на створення екологічно чистих технологій, виробництво продуктів, товарів щоденного споживання, в тому числі, і одягу! Якщо не знаєте з чого почати, хочу розповісти вам про бренд купальників @ frencia.ru, тому, що вони зроблені з переробленого пластику, виловленого в океане🌊 Творець бренду, Оля, вибрала для себе шлях порятунку морських птахів і ссавців від гібелі❗Помімо цього , у бренда циклічне виробництво: тканину можна переробляти далі без втрати якості 🙌🏽 Тому ви можете принести купальник їх бренду на переробку для створення нового !! Це реально крутий проект, з якісним, стильним і екологічним продуктом. Разом ми можемо перевернути гори і зробити планету чистішою !! Ти можеш почати вже сьогодні! #nyusha # нюша
"Моя думка: свої принади потрібно показувати тільки коханій людині, а не всій країні", "Дістали постійні д*пи", "Занадто гаряче", "Крім п'ятої точки більше нічого показати?", "Фігура вогонь", "Ось це горіх", — пишуть у мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в рожевій спідниці і чорному бюстгальтері.
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