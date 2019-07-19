"Ніякої скромності": популярна в РФ співачка розбурхала мережу вульгарним фото

Популярна російська співачка Нюша розбурхала своїх шанувальників новим знімком. Так, артистка позувала в червоному купальнику в басейні.

Фоловери зірки неоднозначно відреагували на фото, який вона розмістила в соціальній мережі Instagram.

Нюша instagram.com/nyusha_nyusha

"Моя думка: свої принади потрібно показувати тільки коханій людині, а не всій країні", "Дістали постійні д*пи", "Занадто гаряче", "Крім п'ятої точки більше нічого показати?", "Фігура вогонь", "Ось це горіх", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в рожевій спідниці і чорному бюстгальтері.

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