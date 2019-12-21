"Ніс зламати, щоб від мене відвалили?" Сестра Фріске сказилася через порівняння з Жанною

Сестра російської співачки Жанни Фріске, яка померла від пухлини головного мозку, Наталія різко відповіла на критику її нового образу.

Так, у коментарі Nation News жінка заявила, що не знає, що їй ще зробити, щоб від неї всі відчепилися і перестали порівнювати з сестрою.

Наталія Фріске Instagram @friske_natalia

"Може, мені поголитися налисо або ще щось зробити, щоб я не була схожа на сестру? Може, ніс зламати або щелепу, щоб ви все від мене відвалили?", — заявила Наталія.

Наталія Фріске Instagram @friske_natalia

Таку реакцію сестри Фріске викликало висловлювання продюсера Йосипа Пригожина про те, що Наталія знову вирішила підкорювати шоу-бізнес.

Днями жінка презентувала нову пісню, вибравши для прем'єри образ, в якому стала копією своєї сестри Жанни. На що Пригожин заявив, що Наталя не зможе замінити Жанну.

Йосип Пригожин РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак телеведучий заявив, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

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