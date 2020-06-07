Російський репер Niletto висловився проти можливості усиновлення дітей одностатевими парами і закликав прихильників проголосувати за відповідні зміни в Конституції РФ.

Такий ролик з'явився на Instagram-сторінці музиканта, проте незабаром був видалений. Як з'ясувалося, цей пост був покаранням для репера в YouTube-шоу Comment Out (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Niletto (Данило Притков) instagram.com/niletto_official

Niletto був змушений зачитати текст, в якому заявлялося, що поправки необхідно прийняти, "щоб геї не всиновляти наших дітей". "Любиш Батьківщину, голосуй за поправки", – підсумував у відео росіянин.

Завдання в шоу висміює гучний пропагандистський ролик видання РИА ФАН, яке пов'язують із "фабрикою тролів".

Комік Олександр Гудков, один з авторів і засновників Comment Out, пояснив у своєму Instagram-акаунті, що відео Niletto дійсно є завданням в шоу.

"Зрозуміло, що це покарання. Зрозуміло, що воно неадекватне. Воно і називається "покарання". І суспільство, і конкретно шанувальники Дані відреагували адекватно! Все точно! Це ж правильно! Ніхто з наших гостей у реальному житті ніколи б не виклав жодних із цих постів", – написав Гудков.

Він додав, що "таким трешових чином ми намагаємося привернути увагу до проблем сьогоднішнього дня".

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії показали ролик про усиновлення дитини гей-парою, який спрямований на підтримку змін до Конституції. Він викликав негативну реакцію росіян. У ньому показано, як хлопчика з дитячого будинку усиновляє одностатева пара в 2035 році. За сюжетом, в країні не прийняли поправки до Конституції, в одній із яких пропонується закріпити поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Скандальний відеоролик, випущений "Федеральним агентством новин", висміяв телеведучий Іван Ургант і його колеги з шоу "Вечірній Ургант" Дмитро Хрустальов і Олександр Гудков.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.