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"Нікого не підпускав": MELOVIN розповів, як створював іменний бренд

1.1тЧитати матеріал російською

Популярний співак, представник України на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN (Костянтин Бочаров) розповів про історію створення власного бренду, який отримав назву — Black Gas (Чорний Газ).

За словами артиста, ідея творити власні запахи виникла із розуміння того, що ідеальний аромат досить складно підібрати. Про це він розповів в інтерв`ю для програми "Світське життя" (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що для цих парфумів використали такі інгредієнти: нотки імбиру, солодкого шоколаду, терпкої кави і амбри. Парфум вийшов досить стриманим і одночасно оригінальним.

"Нікого не підпускав": MELOVIN розповів, як створював іменний бренд
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Як повідомив артист, запахи він творить у себе вдома і до цього процесу нікого не залучає.

"Я не раз дивився фільм "Парфумер". Але після другого перегляду загорівся, захотів зробити все це сам. І на наступний день я поїхав у магазин, купив собі парфумерний стіл", — зазначив MELOVIN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний співак, представник України на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN (Костянтин Бочаров) розповів про неприємний досвід особистих стосунків, після яких він більше не намагається заводити романи.

Особа
Костянтин Бочаров (MELOVIN)
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