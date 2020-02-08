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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику

2.3т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала спокусливу фігуру.

Так, зірка позувала в чорно-салатовому купальнику біля пальм. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Нікітюк компліментами.

"Ось така повинна бути модель", "Дуже красива, просто богиня кохання", "Левиця-тигриця", "Вогонь", "Хіба можна встояти проти такої красуні? Мужики згодні?" – написали люди.

"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику
"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику
"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику
"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантному купальнику

Леся Нікітюк в пікантному купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
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lipatov serega
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