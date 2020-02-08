"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала спокусливу фігуру.

Так, зірка позувала в чорно-салатовому купальнику біля пальм. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Нікітюк компліментами.

"Ось така повинна бути модель", "Дуже красива, просто богиня кохання", "Левиця-тигриця", "Вогонь", "Хіба можна встояти проти такої красуні? Мужики згодні?" – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантному купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!