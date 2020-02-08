"Неможливо встояти": Нікітюк схвилювала мережу пікантним фото в купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала спокусливу фігуру.
Так, зірка позувала в чорно-салатовому купальнику біля пальм. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Нікітюк компліментами.
"Ось така повинна бути модель", "Дуже красива, просто богиня кохання", "Левиця-тигриця", "Вогонь", "Хіба можна встояти проти такої красуні? Мужики згодні?" – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в пікантному купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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