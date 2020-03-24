Нікітюк розплакалася через розмову з Джаредом Лето: що трапилося

Українська телеведуча Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором і музикантом Джаредом Лето.

Так, вона зазначила, що поводилася неадекватно під час прямого ефіру із зіркою в Instagram. Вона кричала, плакала, а також кілька разів назвала Джареда "дурником". Про це Нікітюк повідомила у своїх Stories (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Джаред Лето і Леся Нікітюк

"Народ, ви не уявляєте, що сталося – мені подзвонив Джаред Лето. Я була в прямому ефірі. Я поводилася, як дура: кричала, плакала, забула англійську мову. Я мало не збожеволіла. У мене мало серце не розірвалося... А ще: я його кілька разів назвала дурником. Добре, що він не розуміє української. Боже, яка я тупа", – сказала Нікітюк.

Джаред Лето і Леся Нікітюк Скріншот із відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, популярний американський актор і музикант Джаред Лето подзвонив по відеозв'язку українським телеведучим Лесі Нікітюк та Андрію Беднякову. А також російській блогерці Анастасії Івлєєвій.

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