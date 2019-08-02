Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів

1.6т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком, на якому продемонструвала свої голі сідниці.

Телезірка сфотографувалася в відвертому купальнику, який повністю оголив її пікантні частини тіла. Знімок опублікований в Instagram.

"Поки ми знімаємо проект про який мріяли 3 роки... Можете обговорити природу на фото", – підписала зображення Леся.

У коментарях очікувано користувачі звернули увагу на голе тіло Нікітюк та її фігуру. Фанати ополчилися на артистку через те, що вона почала часто роздягатися на камеру і таким чином "опустилася до рівня Бузової".

Новини
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото

"Лесь, ти-то куди? Опускаєшся до рівня Бузової! Це не твій рівень. Противно дивитися вже на ці ж*опи", – розкритикували Лесю в мережі.

"Жах... Деградація 21 століття", – додали шанувальники.

Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів
Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів
Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів
Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів
Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів
Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Леся Никитюк
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ох она и страшная)))))ну что сказать там ни лица ни мозгов ни культуры ну вообще полна опа вот она это и демонстрирует)))а складки то какие на лице и шее она видать из под шарпеев)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel