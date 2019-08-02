Нікітюк показала голі сідниці на камеру і розлютила своїх фанатів

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком, на якому продемонструвала свої голі сідниці.

Телезірка сфотографувалася в відвертому купальнику, який повністю оголив її пікантні частини тіла. Знімок опублікований в Instagram.

"Поки ми знімаємо проект про який мріяли 3 роки... Можете обговорити природу на фото", – підписала зображення Леся.

У коментарях очікувано користувачі звернули увагу на голе тіло Нікітюк та її фігуру. Фанати ополчилися на артистку через те, що вона почала часто роздягатися на камеру і таким чином "опустилася до рівня Бузової".

"Лесь, ти-то куди? Опускаєшся до рівня Бузової! Це не твій рівень. Противно дивитися вже на ці ж*опи", – розкритикували Лесю в мережі.

"Жах... Деградація 21 століття", – додали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

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