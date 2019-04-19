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"Ніхто не скаржився!" У Пугачової відповіли на гучний скандал навколо концерту

5.3тЧитати матеріал російською

Концертний директор Алли Пугачової Олена Чупракова відповіла на критику після ювілейного концерту Примадонни в Кремлі. Вона заявила, що звинувачення в хамському ставленні до глядачів з "звичайними квитками" необгрунтовані.

Крім того, також відповіла на звинувачення актора Микити Ковтуна про те, що на майданчику був поганий звук і назвала це "робочими моментами", пише видання "Ura.news".

"Ніхто не скаржився!" У Пугачової відповіли на гучний скандал навколо концерту

podrobnosti.ua

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"Я нічого не чула про це. У мене дуже багато знайомих, які прийшли за звичайними квитками, і ніхто не скаржився", - сказала Чупракова.

Нагадаємо, в середу, 17 квітня, в Москві відбувся грандіозний концерт Примадонни російської естради Алли Пугачової з нагоди її 70-річчя.

Як раніше писав OBOZREVATEL, багатьох відвідувачів концерту збентежило те, що, незважаючи на високі ціни на квитки (суми за вхід досягали 300 тисяч рублів), на концерті був жахливий звук, а персонал Кремлівського палацу ставився до відвідувачів "як до худоби".

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Тюратам Наурыз
Тюратам Наурыз
Алла деньги любит. С пиплом надо побольше ценичнизма. Он таких уважает и помнит.
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