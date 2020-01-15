Невістку Алли Пугачової вкусила білка

Дружину онука Алли Пугачової Микити Преснякова вкусила білка.
Відео з інцидентом Олена Краснова-Преснякова показала у себе в сторіс в Інстаграмі.
Вона і Микита Пресняков зараз відпочивають на Балі.
"Ай! Вкусила? Трохи... Вредна", - такий діалог відбувається на відео.
January 15, 2020
Чи зробила після цього Олена Краснова щеплення від сказу і від правця, поки не відомо.
При цьому дівчина-модель демонструє свої форми:
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Пугачової Максим Галкін недавно натякнув, що його дружина скоро стане прабабусею.
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