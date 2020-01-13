"Немає сенсу в лікуванні": росЗМІ повідомили тривожні новини про стан Заворотнюк

РосЗМІ повідомили про те, що російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак, виписали з лікарні.
Як передає Replyua.net, існує три причини, за якими лікарі могли припинити лікування.
Анастасія Заворотнюк
Сегодня
Так, одна з причин, що стан Анастасії покращився і їй більше не потрібно перебувати в лікарні. З іншої причини, стан актриси, навпаки, було визнано безнадійним.
Однак є ще одне припущення – у сім'ї Заворотнюк більше немає коштів, щоб оплачувати лікування актриси в клініці.
Анастасія Заворотнюк
narodna-pravda.ua
Журналісти видання "Говорит Москва" спробували прояснити ситуацію і дізнатися подробиці про стан Заворотнюк у її директора Марини Потапової. Однак її реакція була несподіваною.
Як передає видання, Потапова вислухала запитання кореспондента і кинула трубку.
Анастасія Заворотнюк
Вокруг ТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.