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13 січня • оновлено в 08:35
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"Немає сенсу в лікуванні": росЗМІ повідомили тривожні новини про стан Заворотнюк

2.7т
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РосЗМІ повідомили про те, що російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак, виписали з лікарні.

Як передає Replyua.net, існує три причини, за якими лікарі могли припинити лікування.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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Анастасія Заворотнюк продемонструвала шрам на шиї: відео

Так, одна з причин, що стан Анастасії покращився і їй більше не потрібно перебувати в лікарні. З іншої причини, стан актриси, навпаки, було визнано безнадійним.

Однак є ще одне припущення – у сім'ї Заворотнюк більше немає коштів, щоб оплачувати лікування актриси в клініці.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

narodna-pravda.ua

Журналісти видання "Говорит Москва" спробували прояснити ситуацію і дізнатися подробиці про стан Заворотнюк у її директора Марини Потапової. Однак її реакція була несподіваною.

Як передає видання, Потапова вислухала запитання кореспондента і кинула трубку.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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