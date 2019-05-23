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Неймовірно щасливі! У мережі показали перший танець молодят Каменських і Потапа

17.4тЧитати матеріал російською

Поп-діва Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап) після офіційної церемонії одруження виконали свій перший танець.

Відповідні відео почали з'являтися в Instagram (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських і Олексій Потапенко - перший танець

Настя Каменських і Олексій Потапенко - перший танець

скріншот

Неймовірна щаслива парочка танцювала під пісню Потапа – "Константа", яку він представив у день весілля. Також Каменських виконала свою композицію "Обіцяю", під яку вони ніжно обіймалися на танцполі.

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Більше сотні гостей: спливли нові деталі "весілля століття" Потапа і Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
весілляшоу-бизнесвидео
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