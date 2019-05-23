Неймовірно щасливі! У мережі показали перший танець молодят Каменських і Потапа

Поп-діва Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап) після офіційної церемонії одруження виконали свій перший танець.

Відповідні відео почали з'являтися в Instagram (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських і Олексій Потапенко - перший танець скріншот

Неймовірна щаслива парочка танцювала під пісню Потапа – "Константа", яку він представив у день весілля. Також Каменських виконала свою композицію "Обіцяю", під яку вони ніжно обіймалися на танцполі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!