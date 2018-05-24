Неймовірна красуня: 16-річна внучка Ротару вразила зовнішністю

Внучка знаменитої співачки Софії Ротару Соня Євдокименко в 16-річному віці вже встигла прославитися своєю зовнішністю.

Молода модель успішно робить кар'єру, беручи участь в Тижні моди. Крім того, Євдокименко співпрацює з українським брендом її хрещеної Лілії Пустовіт - Poustovit.

Більше 29 тисяч підписників активно стежать за її життям в Instagram і захоплюються її красою. Родичі Софії покладають на неї надію, яку молода модель виправдовує.

У 2017 році вона навіть отримала нагороду на Тижні моди Mercedes-Benz Fashion Week у Києві як найкраща модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2017 року Євдокименко показала знімки з Лондона, де вона прогулялася в вишиванці від українського дизайнера.