"Нехай там і залишаються!" Мережа лютує через виступ ANNA MARIA в Росії

Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, виступить на фестивалі "Нова Хвиля 2019", який пройде в Сочі. Рішення артисток поїхати на фестиваль у РФ викликало хвилю обурення в мережі.
Так, українці масово вимагають заборонити співачкам представляти Україну на російському фестивалі. У коментарях до посту журналіста Романа Скрипіна багато користувачів мережі просять закрити дівчатам в'їзд на територію України.
"З ними вже все ясно, після ефіру зі Скрипіним. Ані Лорак їм у друзі", "Чому ми взагалі в ньому участь беремо, одного зрозуміти не можу. Хоча, може, їх просто назад не пустити?", "Нехай там і залишаються", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі виникла хвиля обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі у фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу — не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.
Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями до ведучого Нацвідбору Сергія Притули.
Той зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал