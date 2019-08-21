"Нехай там і залишаються!" Мережа лютує через виступ ANNA MARIA в Росії

Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, виступить на фестивалі "Нова Хвиля 2019", який пройде в Сочі. Рішення артисток поїхати на фестиваль у РФ викликало хвилю обурення в мережі.

Так, українці масово вимагають заборонити співачкам представляти Україну на російському фестивалі. У коментарях до посту журналіста Романа Скрипіна багато користувачів мережі просять закрити дівчатам в'їзд на територію України.

"З ними вже все ясно, після ефіру зі Скрипіним. Ані Лорак їм у друзі", "Чому ми взагалі в ньому участь беремо, одного зрозуміти не можу. Хоча, може, їх просто назад не пустити?", "Нехай там і залишаються", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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