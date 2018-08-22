Небезпечний флешмоб з вогнем захопив підлітків: у чому суть

У мережі набирає популярності небезпечний "вогняний" флешмоб, який запустили американські екстремали близько місяця тому. Через шокуючу розвагу вже постраждала 12-річна дівчинка, котра серйозно обпекла собі тіло.

Учасники флешмобу "Fire challenge" обливаються горючою рідиною, а потім підпалюють самі себе. Після цього вони відразу ж кидаються у воду або гасять полум'я руками. Ролики з тим, що відбувається, активно викладають в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте матеріал до кінця).

Першою постраждалою від "палаючого змагання" виявилася 12-річна американка Тімія Ландерс з Детройта. Як повідомляє FoxNews, Тімія запросила до себе в гості друзів-підлітків. Вони сиділи нагорі в їхньому будинку, поки мати дівчинки Бренді Оуенс займалася домашніми справами. Раптово вона почула крики з кімнати дочки.

Fire challenge QNS.com

Незабаром дівчинка вибігла з кімнати, вона була охоплена вогнем. Батько доставив її в ванну і занурив у крижану воду, проте за частки секунди Тімія отримала страшні опіки. Наразі Тімія не може пересуватися і насилу розмовляє. Найближчі кілька місяців вона проведе в лікарні, також їй знадобляться три операції.

"Діти намагаються повторювати ці жахливі трюки, які бачать на Youtube. Тільки після того, що сталося я дізналася, що подібних флешмобів дуже багато. Якби я знала про це раніше, я б заборонила своїм дітям сидіти в соціальних мережах", - заявила мати постраждалої.

Батьки Тімії закликали батьків стежити за своїми дітьми, спостерігати, до яких груп вони належать в соцмережах і що дивляться, щоб уникнути подібних подій.

Публікація від DeeNDre101 (@ deendre101) 20 Авг 2018 о 10:48 PDT

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Публікація від NO MORE DANCING (@squeakystaylit) 5 Лип 2018 о 2:40 PDT

Як писав OBOZREVATEL, раніше американські підлітки вразили мережу небезпечним флешмобом, суть якого полягає у вдиханні презервативів через ніс.