"Не знаю, скільки залишилося": російська співачка зізналася в хворобі

Відома російська співачка Марина Хлєбнікова, яку нещодавно запідозрили в алкоголізмі, не оговталася після самогубства чоловіка – Антона Логвінова.

Вона зізналася в інтерв'ю "Каравану історій", що через втрату коханого почала різко втрачати вагу і навіть потрапила до лікарні, передає Тeleprogramma.pro.

"Хвороба моя нікуди не поділася, і я не знаю, скільки мені ще залишилося. Та неважливо скільки, важливо – як", – розповіла артистка.

Марина Хлєбнікова instagram / marina_hlebnikova_official

Вона намагається не звертати уваги на те, що її звинувачують в алкоголізмі. За словами Хлєбнікової, вона почала підбирати нові пісні для свого репертуару і брати участь у зйомках.

Співачка навіть планує випустити книгу віршів і закінчити книгу-трилер, але поки не робить прогнозів щодо термінів, оскільки все ще бореться з наслідками трагедії.

Марина Хлєбнікова instagram / marina_hlebnikova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший чоловік Хлєбнікової Антон Логвінов наклав на себе руки в Москві у 2018 році. В результаті співачка потрапила до лікарні з нервовим зривом. Нещодавно її промоутер Сергій Лавров заявив, що часто бачить Хлєбнікову п'яною, припустивши, що їй потрібна допомога.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.