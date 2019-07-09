Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Не знаю, скільки залишилося": російська співачка зізналася в хворобі

9.7т Читати матеріал російською

Відома російська співачка Марина Хлєбнікова, яку нещодавно запідозрили в алкоголізмі, не оговталася після самогубства чоловіка – Антона Логвінова.

Вона зізналася в інтерв'ю "Каравану історій", що через втрату коханого почала різко втрачати вагу і навіть потрапила до лікарні, передає Тeleprogramma.pro.

"Хвороба моя нікуди не поділася, і я не знаю, скільки мені ще залишилося. Та неважливо скільки, важливо – як", – розповіла артистка.

Марина Хлєбнікова

Марина Хлєбнікова

instagram / marina_hlebnikova_official

Новини
"Отримаєш від Гаріка": дружину Харламова запідозрили в романі із сином Газманова

Вона намагається не звертати уваги на те, що її звинувачують в алкоголізмі. За словами Хлєбнікової, вона почала підбирати нові пісні для свого репертуару і брати участь у зйомках.

Співачка навіть планує випустити книгу віршів і закінчити книгу-трилер, але поки не робить прогнозів щодо термінів, оскільки все ще бореться з наслідками трагедії.

Марина Хлєбнікова

Марина Хлєбнікова

instagram / marina_hlebnikova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший чоловік Хлєбнікової Антон Логвінов наклав на себе руки в Москві у 2018 році. В результаті співачка потрапила до лікарні з нервовим зривом. Нещодавно її промоутер Сергій Лавров заявив, що часто бачить Хлєбнікову п'яною, припустивши, що їй потрібна допомога.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
2
Смішно
0
Цікаво
21
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel