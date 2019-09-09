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10 вересня • оновлено в 06:41
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"Не згоден з вибором": суддя "Танці з зірками" висловився про результати третього ефіру

5.4т Читати матеріал російською

Український танцюрист і суддя "Танці з зірками" Влад Яма висловився про результати третього ефіру шоу. Він заявив, що не згоден з вибором глядачів.

Зазначимо, що 8 вересня проект покинув репер Серьога та його партнерка Аделіна Делі. Члени журі оцінили їх пасодобль в 20 балів. Думку про проект Яма висловив на своїй сторінці в Instagram.

"Не згоден з вибором": суддя "Танці з зірками" висловився про результати третього ефіру
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"Не згоден з вибором глядачів. Думаю Серьога і Аделіна ще могли показати відчутний прогрес. Ну а вчора мінімум три пари танцювали гірше. А ви що думаєте?", - написав танцюрист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 вересня на телеканалі "1+1" пройшов т ретій випуск популярного шоу "Танці з зірками". Суддями в цьому сезоні шоу стали Влад Яма, Катерина Кухар та Франсіско Гомес. Після підрахунку глядацьких голосів проект покинули Серьога і Аделіна Делі.

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Тема
Танці з зірками
Особа
Влад Яма
Тег
Танці з зірками
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