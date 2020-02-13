Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

У мережі з'явилося нове відео з російською співачкою Аллою Пугачовою. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що вона практично не ворушить верхньою губою і припустили, що це через невдалу пластичну операцію.
Відео розмістили на фан-акаунті співачки в Instagram. (Щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Алла Пугачова
gazeta.ru
Які вії .. 💫 #allapugacheva #primadonna #alla #pugacheva #maxim #maxgalkinru # аллапугачёва # алла # аллапугачева # любовь💞 # 💚 # ❤️ # 🧡 # 💙 # 🖤 # 💜💜 # семья❤️ # семья💑 # етолюбовь❤ # естрада # зірки # максим # галкінмаксім # максімгалкін # галкин # лізагалкіна # гаррігалкін # діти # женщінакотораяпоёт # дітлахи
"Ось вам приклад ботокса на губах! Перш, ніж робити губки, добре подумайте, чи потрібен вам такий ротик!", "Та вже, Кривенько вийшло", "Так і очі вже насилу відкриваються... Натягнули шкіру за вуха", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що в 2019 році артистка виглядала інакше.
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.
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