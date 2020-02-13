Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

У мережі з'явилося нове відео з російською співачкою Аллою Пугачовою. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що вона практично не ворушить верхньою губою і припустили, що це через невдалу пластичну операцію.

Відео розмістили на фан-акаунті співачки в Instagram. (Щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Алла Пугачова gazeta.ru

"Ось вам приклад ботокса на губах! Перш, ніж робити губки, добре подумайте, чи потрібен вам такий ротик!", "Та вже, Кривенько вийшло", "Так і очі вже насилу відкриваються... Натягнули шкіру за вуха", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що в 2019 році артистка виглядала інакше.

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

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