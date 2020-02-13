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13 лютого • оновлено в 13:16
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Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

1.8т
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У мережі з'явилося нове відео з російською співачкою Аллою Пугачовою. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що вона практично не ворушить верхньою губою і припустили, що це через невдалу пластичну операцію.

Відео розмістили на фан-акаунті співачки в Instagram. (Щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Алла Пугачова

Алла Пугачова

gazeta.ru

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"Тато додому повернувся": Галкін показав зворушливу зустріч з Пугачовою та дітьми після розлуки

"Ось вам приклад ботокса на губах! Перш, ніж робити губки, добре подумайте, чи потрібен вам такий ротик!", "Та вже, Кривенько вийшло", "Так і очі вже насилу відкриваються... Натягнули шкіру за вуха", - пишуть в мережі.

Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики
Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики
Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

Зазначимо, що в 2019 році артистка виглядала інакше.

Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

instagram.com/alla_orfey

Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

instagram.com/alla_orfey

Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

instagram.com/alla_orfey

Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики

instagram.com/alla_orfey

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Алла Пугачова
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