Не визнає нову маму? Стало відомо про проблеми Петросяна з єдиною донькою

Дочка російського гумориста Євгена Петросяна, який на початку грудня одружився на молодій коханці, Вікторина не хоче спілкуватися з батьком.

Як повідомляє КП, нещодавно дівчина, яка вже багато років живе в Америці, прилетіла до Москви. Однак оселитися Вікторина вирішила не у батька, а у своєї мачухи Олени Степаненко.

Євген Петросян з донькою Вікториною Tele.ru

Повідомляється, що після розлучення пари єдина дочка Петросяна стала на бік Степаненко і відмовилася спілкуватися з батьком.

"Женя мені сказав, що Вікторина в Москві, але з ним на зв'язок не виходить. Женя не знає, що вони зі Степаненко роблять, але йому сказали, що замишляють щось проти нього", — розповів друг гумориста Георгій Терехов в ефірі "Пусть говорят".

Євген Петросян з донькою Вікториною і Оленою Степаненко woman.ru

Також про складні стосунки дочки і батька розповів і адвокат Петросяна Сергій Жорін.

"Вікторина негативно налаштована до розділу майна. Ймовірно, вона вже бачить себе спадкоємицею. Вікторина, з якихось причин, зайняла сторону Степаненко, до тата налаштована дуже войовниче", — говорить Жорін.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова факти

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в росЗМі з'явилася інформація про те, що 74-річний російський комік Євген Петросян і його 30-річна дружина Тетяна Брухунова готуються стати батьками.

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