Не тільки Каньє Уест: Періс Хілтон заявила про президентські амбіції
Періс Хілтон (фото: Newsweek).
Американська актриса, співачка і дизайнер Періс Гілтон натякнула користувачам мережі на свої президентські амбіції.
Так, зірка на особистій сторінці в Instagram показала знімок, на якому зображена на тлі Білого дому, перефарбованого в рожевий колір. Гілтон з'явилася в образі президента.
"Періс – президент! Мені подобається це", – повідомила в своєму пості артистка.
Періс Гілтон заінтригувала заявою про президентство Instagram Періс Гілтон
Про те, наскільки серйозні наміри Гілтон і чи дісно буде вона брати участь в президентських перегонах в США, поки невідомо.
Нагадаємо, нещодавно популярний американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардаш'ян Каньє Уест заявив, що буде балотуватися в президенти США. Його ініціативу підтримав знаменитий мільярдер і підприємець Ілон Маск.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Періс Гілтон знялася у відвертій фотосесії для друкованої версії журналу Rollacoaster. На знімках зірка позувала топлес.