Не тільки Каньє Уест: Періс Хілтон заявила про президентські амбіції

Американська актриса, співачка і дизайнер Періс Гілтон натякнула користувачам мережі на свої президентські амбіції.

Так, зірка на особистій сторінці в Instagram показала знімок, на якому зображена на тлі Білого дому, перефарбованого в рожевий колір. Гілтон з'явилася в образі президента.

"Періс – президент! Мені подобається це", – повідомила в своєму пості артистка.

Періс Гілтон заінтригувала заявою про президентство Instagram Періс Гілтон

Про те, наскільки серйозні наміри Гілтон і чи дісно буде вона брати участь в президентських перегонах в США, поки невідомо.

Нагадаємо, нещодавно популярний американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардаш'ян Каньє Уест заявив, що буде балотуватися в президенти США. Його ініціативу підтримав знаменитий мільярдер і підприємець Ілон Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Періс Гілтон знялася у відвертій фотосесії для друкованої версії журналу Rollacoaster. На знімках зірка позувала топлес.