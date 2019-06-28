Не стояли осторонь: селебріті привітали країну з Днем Конституції

28 червня Україна відзначає День Конституції - 23-ту річницю прийняття головного закону країни.

Українські зірки не стояли осторонь і також привітали країну. Зокрема, шоумен Сергій Притула, який нещодавно заявив, що піде в політику та зламав ногу, прямо з лікарняного ліжка опублікував фото зі збіркою основного закону.

Соліст гурту "Авіатор" Дмитро Тодорюк також творчо підійшов до привітання і опублікував знімок прямо з моря. Музикант тримав у руці келих та пив чи то біле вино, чи то воду.

"Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості", - написав він свою улюблену статтю.

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук скромно написала в Instagram: "З днем Конституції , друзі, будьте усвідомленими і красивими" та опублікувала селфі.

Ще один шоумен, який збирається змінити професію та зайнятися політикою Олександр Скічко також опублікував вітання в Instagram.

OBOZREVATEL підготував окремий матеріал, в якому зібрав кращі поздоровлення у віршах і прозі.

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Конституція України була прийнята Верховною Радою через 5 років після отримання незалежності. 1996 року о 9:20 ранку, 315 народних депутатів підтримали законопроект.

У цей день по всій країні проведуть офіційні урочисті заходи: покладання квітів до пам'ятника гетьмана Пилипа Орлика на Алеї лип, вшанування пам'яті видатних українців і т.д. У містах України будуть різні святкові заходи: урочисті концерти, фестивалі, виставки, патріотичні естафети.

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