Головна Новини
13 квітня • оновлено в 15:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Не поводься, як в дурдомі": рокгурт звернувся до українців через карантин

1.8т
Читати матеріал російською

Музиканти київського гурту "Широкий Лан" презентували зворушливу композицію "Карантин", у якій закликали не панікувати, а допомагати лікарям і військовим.

Ролик є свого роду "відповіддю" на відео американських ветеранів "Quarantine". Зазначається, що українці отримали офіційний дозвіл на те, щоб переспівати трек, який за кілька днів став вірусним. Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

"Не поводься, як в дурдомі": рокгурт звернувся до українців через карантин

Текст до пісні написав журналіст і письменник Руслан Горовий.

"В інтернеті пишуть люди, що кінець гряде. Дураки були і будуть, а біда мине. В паніку не падай, брате, сестро, не тужи. Краще лікарям й військовим ти допоможи", – співають музиканти.

Оригінальна версія пісні:

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги