"Не наддержава, а загиджена країна!" Галкін спровокував скандал через пожежі в Сибіру

Відомий російський шоумен Максим Галкін, який є чоловіком примадонни Алли Пугачової, прокоментував моторошні лісові пожежі в Сибіру.

Так, артист записав кілька скандальних відео, де жорстко висловився про численні акції і закликах "врятувати ліс в Сибіру" серед користувачів мережі. Ролики він опублікував їх на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролики, доскролльте новину до кінця).

Також він назвав Росію "загидженою країною, яка намагається здаватися "наддержавою".

"Те, що відбувається зараз в соцмережах не має ніякого відношення до боротьби за екологію. Ось коли вже все горить – починається волання і масова істерія. Ми не така наддержава, якою хочемо здаватися. Ми всі живемо в одній загидженій країні", – гнівно висловився гуморист.

Комік вказав росіянам на те, що "вони самі вибрали владу", і звинувачувати чиновників в бідах країни, в тому числі і в бездіяльності щодо гасіння пожеж у Сибіру – нерозумно.

"Я вважаю, що пожежі в Сибіру треба гасити. Але! 3 млн га ми не згасимо, навіть якщо всі наші чиновники повернуть все, що поцупили за останні роки в казну. Вас не влаштовують чиновники – Не вибирайте їх, думайте!" – додав Максим.

Instagram @maxgalkinru

Крім цього, Максим "вколов" і тих, хто мережі підтримав флешмоб і поширює "гламурні пости про те, як в Сибіру горить ліс", нагадавши, що і рік тому, і два, в РФ відбувалося те ж саме, але тоді це не викликало такого резонансу, так як ніхто не піарився на біді.

"Ще рік тому горіла така ж кількість сибірських лісів, і два роки тому теж. Але тоді ще не модно було дбати про це в соціальних мережах. Не було стільки гламурних дівок. Наше суспільство з точки зору соціальної активності абсолютно інфантильне, коли щось відбувається – ми починаємо всіх ганити. В тому числі до хору голосів приєднується "гламурний Instagram". Від цього ліс не згасне", – підкреслив артист.

Instagram @maxgalkinru

"Пройде місяць, дощ загасить в пожежі і всі про них забудуть. Але! Справа в тому, що у росіян це в крові, це традиція – не піклуватися про країну, де живеш. Екологія у нас просто жахлива, за кількістю сміття ми лідируємо в світі! А масовий психоз і істерія починаються в Росії вже тоді, коли все горить" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже тиждень величезними пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги в Росії. Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їх площа продовжує зростати. У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

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