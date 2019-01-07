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''Не можу йому зраджувати! '' Волочкова оголосила про переїзд із Росії

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова оголосила, що переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.

Про це вона розповіла в своєму відеозверненні до шанувальників, що опублікувала в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Мої дорогі. Хочу повідомити, що я вирішила залишитися жити на Мальдівах. І звідси тепер здійснюватиму перельоти за творчої необхідності. Я знайшла вже давно улюблене місце на Землі і не можу йому зраджувати", – підписала вона.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram

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Балерина заявила, що користувачі активно коментують її пляжні фото, тому вона вирішила залишитися на Мальдівах і радувати шанувальників новими знімками і відео. Після відповідного зізнання Волочкова пірнула у воду.

Варто відзначити, що в коментарях навіть зраділи її переїзду, порадивши зробити це якомога швидше.

"Тільки такої пустушки там і не вистачає. Тікай швидше", "Слава Богу. Залишайтеся на завжди", "А як же твій улюблений бруд у Саках", "Що, і на цьому відео п'яна?" – написали в мережі.

Мої дорогі. Хочу повідомити, що я вирішила залишитися жити на Мальдівах..🌴 І звідси тепер буду перельоти здійснювати по творчої необхідності. Я знайшла вже давно улюблене місце на Землі і не можу йому ізменять.👍🏼 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

''Не можу йому зраджувати! '' Волочкова оголосила про переїзд із Росії
''Не можу йому зраджувати! '' Волочкова оголосила про переїзд із Росії
''Не можу йому зраджувати! '' Волочкова оголосила про переїзд із Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волочкова вирушила на Мальдіви після Нового року, який зустріла в крижаній купелі. Одразу ж після приїзду балерина продемонструвала користувачам шпагат на пляжі, але нарвалася на критику.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Мальдіви
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