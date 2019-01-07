''Не можу йому зраджувати! '' Волочкова оголосила про переїзд із Росії

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова оголосила, що переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.

Про це вона розповіла в своєму відеозверненні до шанувальників, що опублікувала в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Мої дорогі. Хочу повідомити, що я вирішила залишитися жити на Мальдівах. І звідси тепер здійснюватиму перельоти за творчої необхідності. Я знайшла вже давно улюблене місце на Землі і не можу йому зраджувати", – підписала вона.

Анастасія Волочкова instagram

Балерина заявила, що користувачі активно коментують її пляжні фото, тому вона вирішила залишитися на Мальдівах і радувати шанувальників новими знімками і відео. Після відповідного зізнання Волочкова пірнула у воду.

Варто відзначити, що в коментарях навіть зраділи її переїзду, порадивши зробити це якомога швидше.

"Тільки такої пустушки там і не вистачає. Тікай швидше", "Слава Богу. Залишайтеся на завжди", "А як же твій улюблений бруд у Саках", "Що, і на цьому відео п'яна?" – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волочкова вирушила на Мальдіви після Нового року, який зустріла в крижаній купелі. Одразу ж після приїзду балерина продемонструвала користувачам шпагат на пляжі, але нарвалася на критику.