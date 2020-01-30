"Не можу більше мовчати": Любов Успенська розповіла про хворобу дочки

Російська співачка українського походження Любов Успенська розповіла про стан її дочки Тетяни, яка восени 2018 року потрапила в аварію на Коста-Ріці.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка написала відвертий пост, яким сподівається зупинити потік пліток і розмов про її дочку.

Любов Успенська з дочкою Тетяною sobesednik.ru

"Мені боляче говорити про це і робити подібні заяви. Але я розумію, що по-іншому потік розмов і пліток не зупинити. Кожен з нас в першу чергу людина, а вже потім все інше. А кожна людина насправді мріє про те, щоб бути щасливою. Що конкретно їй для цього потрібно – це вже особиста справа кожного. Але факт залишається фактом. Я теж мрію, мрію, щоб стан моєї дочки стабілізувався і всі труднощі, які нам доводиться долати щодня – залишилися в минулому. Я поділилася своїм болем, бо не можу більше мовчати", – пише Успенська.

Любов Успенська з дочкою Тетяною Instagram @uspenskayalubov_official

Так, через видання КП артистка звернулася до шанувальників:

Instagram @uspenskayalubov_official

Instagram @uspenskayalubov_official

Відзначимо, що восени 2018 роки Тетяна Плаксина на відпочинку в Коста-Ріці невдало впала з велосипеда і зламала щелепу. Дівчина перенесла дві складні операції. Однак у Тетяни почалося зараження крові через що була проведена ще одна операція. Восени 2019 року Успенська розповіла, що у її дочки заплановано ще одне хірургічне втручання – четверте.

Після боротьби з хворобами у Тетяни почалися психологічні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЛюбовУспенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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