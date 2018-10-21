''Не хотіла показати'': Няша-Поклонська вперше прокоментувала таємне весілля

Екс-"прокурор" анексованого Росією Криму, депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вперше прокоментувала таємне весілля, що зіграла з керівником Апарату Уповноваженого з прав людини Іваном Соловйовим ще в серпні.

Вона пояснила в інтерв'ю НТВ, що хотіла "уникнути зайвого галасу" з приводу особистого життя і відсвяткувати подалі від сторонніх очей.

"Ми провели захід дуже скромно, для своїх рідних, для близьких. Не хотіли і не намагалися пустити якусь публічність, щоб показати там або якусь шикарність, або зайву скромність, або ще щось. Все вийшло, як вийшло. Ми робили це для себе", - сказала Поклонська.

У свою чергу, її чоловік Соловйов пояснив, що отримав понад 200 дзвінків від знайомих і незнайомих журналістів.

"Я телефон взяв, заховав під диван. Тому що це абсолютно було неможливо. Купа повідомлень по всіс мессенджерам: правда це чи ні", - зазначив він.

Крім того, Поклонська підтвердила, що танцювала під пісню "Хутарянка" . Ці кадри раніше потрапили в мережу, проте вони були поганої якості.

"Пісня справжня - "Хуторянка", я - справжня, причому в оточенні дітей, діти - справжні, все було по правді", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші справжні фотографії Поклонскої з офіційним чоловіком з'явилися 23 серпня. Подробиці тоді вона відмовилася обговорювати.