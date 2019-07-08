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"Не ходіть туди!" Геращенко закликала до бойкоту сепаратистських каналів

4.7тЧитати матеріал російською

Віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради закликала політиків оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять до умовного інформаційного холдингу Медведчука.

Так вона відреагувала на заяву "NewsOne" провести телеміст із російським телеканалом "Россия24", повідомляється на сайті "Європейська солідарність".

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Фото: prm.ua

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"Я щаслива, що перебуваю у "чорних списках" цих телеканалів і жодного разу не отримувала від них запрошення на ефіри. Вважаю це знаком якості. А тут сидять ті, хто розповідає ще про Порошенка, а самі весь минулий тиждень провели в ефірі цих телеканалів — лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять з цих каналів. і нам тут розповідають, як нам треба жити... Доведіть не словом, а ділом, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали", висловилася Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия24".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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Ірина Геращенко
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Ронович Рон
Ронович Рон
Сумасшедшая бабца, и тебя доктор Путин вылечит.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Блин. Как их всех корёжит от одного упоминания телемоста. Ирку прям пугает риск случайно сказать правду.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Каждый расовоправильный укрозоид должен помнить две истины: 1. Бойкот сепарских каналов. 2. Гаага-столица Нидерландов.
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