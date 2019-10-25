"Не допомагає нічого": російська зірка зробила тривожну заяву про Заворотнюк

У боротьбі з раком відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк не допоможуть гроші і зв'язки.
Своїм досвідом з порталом Teleprogramma поділилася актриса Олександра Яковлєва, яка пережила онкологію. Яковлєва закликала "тримати кулаки" за Заворотнюк і додала, що популярність навряд чи допоможе актрисі.
"Не допомагає нічого – ні гроші, ні зв'язки. Нічого не допоможе, якщо ти сам не зрозумієш, в якому стані ти знаходишся", – пояснила вона.
Яковлева додала, що в боротьбі з раком їй допомогло те, що вона знайшла відмінного фахівця.
"Мені просто пощастило, що я знайшла свого геніального фахівця. До цього моменту я вмирала", – підкреслила актриса.
Анастасія Заворотнюк хвора на рак
Ранок
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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