"Не допомагає нічого": російська зірка зробила тривожну заяву про Заворотнюк

У боротьбі з раком відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк не допоможуть гроші і зв'язки.

Своїм досвідом з порталом Teleprogramma поділилася актриса Олександра Яковлєва, яка пережила онкологію. Яковлєва закликала "тримати кулаки" за Заворотнюк і додала, що популярність навряд чи допоможе актрисі.

"Не допомагає нічого – ні гроші, ні зв'язки. Нічого не допоможе, якщо ти сам не зрозумієш, в якому стані ти знаходишся", – пояснила вона.

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Яковлева додала, що в боротьбі з раком їй допомогло те, що вона знайшла відмінного фахівця.

"Мені просто пощастило, що я знайшла свого геніального фахівця. До цього моменту я вмирала", – підкреслила актриса.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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