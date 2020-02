"Не час помирати": Біллі Айліш привідкрила пісню до Джеймса Бонда-2020

Популярна американська співачка Біллі Айліш, яку в Росії назвали "бездарною потворою", показала фрагмент пісні до нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (No Time To Die).

Відзначається, що в січні 2020 року стало відомо, що саме Айліш може стати виконавицею саундтрека до нового фільму про агента 007 з Деніелом Крейгом у головній ролі.

Це буде вже 25-й фільм із серії, і він вийде в прокат вже на початку квітня цього року.

Новини Найбільш зухвалі фото з Instagram Біллі Айліш

Вранці 11 лютого Біллі Айліш опублікувала в своєму Instagram коротке відео, на якому рухається в рукавичках, прикрасах і окулярах під зачаровуючий мотив.

"Зробіть мені послугу та проходьте", - зазначила вона.

Судячи з усього, на відео в Інстаграм показали фрагмент саме тематичної пісні до нового Бонду, - над нею разом з Біллі працював і її брат, Фіннеас О'Коннелл.

Так, 18-річна співачка стане наймолодшою виконавицею саундтрека до кінострічки про агента 007.

Раніше такою була шотландська артистка Шина Істон, яка заспівала "For Your Eyes Only" для 12-го фільму про Джеймса Бонда у віці 22 років в 1981 році (зараз їй вже 60 років).

