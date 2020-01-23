"Не було ковдр, вкривався прапором": відомий телеведучий вразив українців потужною промовою

Відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився зворушливою промовою, яка захопила українців.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він розмістив знімок з українським прапором.

instagram.com/klopotenko

"Цьому фото 4 роки. Прапору, що на фото, 15 років. Я не пам'ятаю, коли саме почалася моя свідома любов до України. Пам'ятаю, як перед поїздкою у Німеччину просто захотів, щоб прапор моєї країни був зі мною. Пам'ятаю, як деякий час жив в Америці. Будинок орендував сумісно з тими, з ким працював на кухні ресторану. Ковдр там на всіх не вистачало, і я вкривався прапором", - написав він.

instagram.com/klopotenko

"Пам'ятаю, що в якій країні я б не був, мені завжди подобалося повертатися додому. І чим більше часу я проводив за кордоном - тим сильніше розумів свою приналежність до України. Зв'язок "Я-Україна-Дім" в якийсь момент став нерозривним. Відчуття національної ідентичності стало моєю рушійною силою. Я почав плекати всередині себе слово "українець". Воно викарбувалося в моїй свідомості", - зазначив ведучий. ⠀

instagram.com/klopotenko

"Знаєте, кажуть, що тебе не зможуть полюбити інші, доки ти не полюбиш сам себе. Так само і з країною. Доки ми не полюбимо Україну, всі інші будуть дивитися на неї зухвало. Могутність країни в її народі. В тих, кому не все одно. В кожному, хто знаходиться від Сходу до Заходу, та з любов'ю вимовляє "я - українець", - додав Клопотенко.

"Обожнюю, коли пишите про Україну, завжди щиро, з любов'ю. Мрію, що колись ми будемо єдиним люблячим народом, що поважає і цінує рідну землю і українські традиції", "Це дуже сильно! Коли це читаєш, виникає тільки одна думка - побажання, щоб всі українці так само поділяли любов до своєї країни", "Краще не скажеш!", "Великі слова", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, что почувається тут чужою.

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