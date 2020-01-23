"Не було ковдр, вкривався прапором": відомий телеведучий вразив українців потужною промовою

Відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився зворушливою промовою, яка захопила українців.
Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він розмістив знімок з українським прапором.
instagram.com/klopotenko
"Цьому фото 4 роки. Прапору, що на фото, 15 років. Я не пам'ятаю, коли саме почалася моя свідома любов до України. Пам'ятаю, як перед поїздкою у Німеччину просто захотів, щоб прапор моєї країни був зі мною. Пам'ятаю, як деякий час жив в Америці. Будинок орендував сумісно з тими, з ким працював на кухні ресторану. Ковдр там на всіх не вистачало, і я вкривався прапором", - написав він.
instagram.com/klopotenko
"Пам'ятаю, що в якій країні я б не був, мені завжди подобалося повертатися додому. І чим більше часу я проводив за кордоном - тим сильніше розумів свою приналежність до України. Зв'язок "Я-Україна-Дім" в якийсь момент став нерозривним. Відчуття національної ідентичності стало моєю рушійною силою. Я почав плекати всередині себе слово "українець". Воно викарбувалося в моїй свідомості", - зазначив ведучий. ⠀
instagram.com/klopotenko
"Знаєте, кажуть, що тебе не зможуть полюбити інші, доки ти не полюбиш сам себе. Так само і з країною. Доки ми не полюбимо Україну, всі інші будуть дивитися на неї зухвало. Могутність країни в її народі. В тих, кому не все одно. В кожному, хто знаходиться від Сходу до Заходу, та з любов'ю вимовляє "я - українець", - додав Клопотенко.
Цьом фото 4 роки. Прапору, что на фото, 15 років. Я не пам'ятаю, коли самє Почаїв моя свідома любов до України. Пам'ятаю, як перед поїздкою у Німеччіну просто захотів, щоб прапор моєї країни БУВ зі мною. Пам'ятаю, як Деяк годину живий в Амеріці. Будинок орендував сумісно з тимі, з ким працював на кухні ресторану. Ковдри там на всех НЕ вістачало, и я вкрівався прапором. ⠀ Пам'ятаю, что в Якій стране я б НЕ БУВ, мені всегда личить повертатіся додому. І чим более годині я проводив за кордоном - тім сільніше розумів свою пріналежність до України. Зв'язок "Я-Україна-Дім" в Якийсь момент ставши нерозрівнім. Відчуття национальной ідентічності стало моєю рушійною силою. Я почав плекаті Всередині себе слово "українець". Воно вікарбувалося в моїй свідомості. ⠀ Знаєте, кажуть, что тобі не зможуть полюбити інші, доки ти НЕ полюбиш сам собі. Так само и з країною. Доки ми НЕ полюбімо Україну, всі інші будут Дивитися на неї зухвало. Могутність країни в ее Народі. У тих, кому не все одно. У кожному, хто находится від Сходу до Заходу, та з любов'ю вімовляє "я - українець". ⠀ З Днем соборності, Рідна.
"Обожнюю, коли пишите про Україну, завжди щиро, з любов'ю. Мрію, що колись ми будемо єдиним люблячим народом, що поважає і цінує рідну землю і українські традиції", "Це дуже сильно! Коли це читаєш, виникає тільки одна думка - побажання, щоб всі українці так само поділяли любов до своєї країни", "Краще не скажеш!", "Великі слова", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, что почувається тут чужою.
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