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25 листопада • оновлено в 11:52
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"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"

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Український співак Андрій Данилко зі сльозами покинув проєкт "Х-Фактор". У мережі бурхливо відреагували на такий вчинок одного з членів журі.

Відповідне відео було опубліковано в мережі. Нагадаємо, що інцидент трапився після того, як під час відбору артисту дісталася категорія "Групи". Данилко заявив, що йому важко, він спустошений і не зможе нічим допомогти учасникам (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Скриншот з відео

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Скриншот з відео

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Шанувальники дуже засмутилися через відхід співака з "Х-Фактора". У коментарях під відео вони написали, що Данилко був одним із найбільш чесних і адекватних на проєкті. А також зазначили, що не будуть дивитися без нього шоу — воно буде вже не таким.

"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"
"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"
"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"
"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"
"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"
"Не буду дивитися, без нього шоу померло": у мережі бурхливо відреагували на відхід Данилка з "Х-Фактора"

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді попереджали учасників, що тренувальний табір стане справжнім випробуванням, оскільки ювілейного сезону на шоу прийшло дуже багато талановитих музикантів. Перший випуск після кастингів можна переглянути за посиланням.

Під час другого тренувального табору суддям довелося вирішити, хто поїде додому, а хто залишиться. Конкурсантів розділили на два автобуси. Всі подробиці останнього випуску можна переглянути за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Крістіна Долматова
Тема
Х-Фактор Україна
Особа
Андрій Данилко
Місце
Україна
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