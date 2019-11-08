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8 листопада • оновлено в 18:49
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"Назвав речі своїми іменами": Молочний вперше відреагував на скандал з фашистами

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Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що по Києву ходять фашисти.

Такий пост Молочний опублікував в своєму Instagram, через який опинився в центрі скандалу в мережі. Така позиція коміка обурила і підписників зірки, і відомих людей. Зокрема, блогер Антон Ходзе написав про своє невдоволення в Facebook.

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А український шоумен Сергій Притула, який раніше працював з Молочним у шоу "Файна Юкрайна", присвятив Андрію вірш у Facebook:

Невідомо, чи очікував сам Молочний подібної реакції на своє висловлювання, однак зараз Андрій активно долучається до розмови зі своїми підписниками в Instagram. Більш того, комік заявляє, що своїм постом висловив особисту думку і називав речі своїми іменами:

"Не все в цьому світі робиться за гроші. Ніякої вигоди я не шукав, я просто назвав речі своїми іменами. Хто вам сказав, що я лізу в політику? Що просто висловити свою думку в демократичній незалежній, Європейській державі вже не можна?"

"Назвав речі своїми іменами": Молочний вперше відреагував на скандал з фашистами

Більш того, Молочний стверджує, що не ображається на людей, які пишуть йому негативні коментарі під постом:

"Назвав речі своїми іменами": Молочний вперше відреагував на скандал з фашистами
"Назвав речі своїми іменами": Молочний вперше відреагував на скандал з фашистами
"Назвав речі своїми іменами": Молочний вперше відреагував на скандал з фашистами

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим сьогодні займається зірка українського Сomedy Андрій Молочний.

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Особа
Андрій Молочний
Місце
Україна
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Коментарі
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сегодня ООН приняла проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, отгадайте, какие две страны были против?
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2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть пляшет и сосет у чур.к за рваные))))назад теперь этому предателю дороги нет))
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой да пошел он много чести писать о ничтожестве и предателе)))как актер он полный середнячок))))
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0
2
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вафлист Моня есть вэлычайшай крытык кокёложопии)))
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2
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