Названо найкращих музикантів 2020 року за версією Apple

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Lil Baby

Компанія Apple назвала переможців своєї премії Music Awards, яку цьогоріч вручали вдруге. Головну нагороду й звання "Артист року" отримав 25-річний хіп-хоп виконавець Lil Baby.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії. Зазначається, що за 2020 рік репер взяв участь в мільярді глобальних стрімів та випустив безліч треків, які підкорили чарти Apple Music.

"Цей рік дуже мене змінив. Тепер, коли я став артистом, я відчуваю, що мій голос може бути почутий за допомогою моєї музики і я повинен був щось сказати. І мої фани слухали. Дякую моїм фанам і дякую Apple Music за можливість спілкуватися з ними", – заявив музикант.

Lil Baby

У номінації "Прорив року" перемогла Megan Thee Stallion. Її трек з Cardi B WAP і Savage з Бейонсе прослухали на Apple Music понад 300 млн раз по всьому світу.

У номінації "Автор року" з альбомом "Folklore" перемогла Тейлор Свіфт.

Найкращою піснею року стала The Box репера Родді Річа. Вона набрала понад 460 млн стрімів в Apple Music по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 листопада, були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав відразу чотири нагороди.

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