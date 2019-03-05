Названа найбагатша жінка в світі: що про неї відомо

Іменитий журнал Forbes назвав найбагатшу жінку в світі. Нею, за версією журналу, стала спадкоємиця відомої компанії L'Oréal Беттенкур Майерс.

На сьогодні вона також є главою холдингової компанії її родини. Статок Майерс оцінюється на суму 49,3 млрд доларів.

Фото: bloomberg.com

Згідно з виданням, Беттенкур Майерс є онукою засновника компанії L'Oréal Ежена Шойлера (винахідника фарб для волосся). У списку мільярдерів ім'я Майерс вперше з'явилося в минулому році, коли померла її мати Ліліан Беттенкур. Раніше в рейтингу фігурувала вона.

За останній рік статок Майерс зріс на 7,1 млрд доларів (17%), оскільки компанія працює успішно. 90% — дохід від акцій підприємства, яке продемонструвало кращий ріст продажів за останні десять років.

Беттенкур Майерс живе в Парижі. Вона також є президентом благодійного фонду. Родина фінансує наукові, соціальні і ремісничі проекти, допомагає дітям з аутизмом. Крім того, мільярдерка написала книгу про грецьких богів і книги з коментарями до Біблії.

Фото: bfmbusiness.bfmtv.com

Фото: bfmbusiness.bfmtv.com

Фото: challenges.fr

Читайте також на OBOZREVATEL добірку найбагатших артистів 2018 року — хто заробив найбільше.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!