Названо ймовірну причину смерті Михайла Жванецького
Директор померлого сатирика Михайла Жванецького Олег Сташкевич назвав ймовірну причину смерті письменника.
За його словами, це могли стати хвороба та вік, повідомив він телеканалу "360".
"Невідомо, коли будуть похорони. Причина – вік, хвороби, ніякої іншої причини немає", – розповів Сташкевич.
Крім того, в розмові з "РБК" директор Жванецького зазначив, що причиною смерті знаменитості став не COVID-19.
"Він хворів довго. Але це не коронавірус, тому що Михайло Михайлович хворів з кінця минулого року", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі.