Названо ім'я нового адвоката актора Єфремова

Новим адвокатом російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії через смертельну ДТП, стане Роман Філіппов.
Як пише "Московський комсомолець", захисник буде представляти інтереси артиста в процесі розгляду апеляційної скарги на вирок. За даними газети, Філіппов спеціалізується на цивільному і кримінальному праві.
Відзначимо, протягом всього судового процесу адвокатом Єфремова був Ельман Пашаєв. Проте актор відмовився від його послуг. Міністерство юстиції країни напередодні запропонувало позбавити його статусу адвоката.
Після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.
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