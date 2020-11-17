Названо гонорари російських зірок за новорічні корпоративи: хто найдорожчий

РосЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров.

Як повідомляє видання "Ридус", зірка готовий заспівати на корпоративі за $150 тисяч. Крім того, технічний райдер музиканта становить $10 тисяч, адже він виступає лише зі своєю апаратурою. Перед концертом Шнуров згоден здати тест на коронавірус, проте виступати в масці відмовляється.

За 50-хвилинний виступ Філіпа Кіркорова доведеться заплатити 80 тисяч євро. А ось Ольга Бузова просить "усього" 28 тисяч євро за новорічний корпоратив зі своєю участю. Виступ зірки триватиме 45 хвилин.

Популярний репер Моргенштерн на приватному новорічному корпоративі готовий виступити за 4 млн рублів. А от лідер гурту "Руки вверх" Сергій Жуков заспіває за три з половиною млн рублів.

Водночас народний артист Лев Лещенко готовий виступити на корпоративі за більш скромну винагороду. Співак просить від 1,3 до півтора млн рублів.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, раніше журнал Forbes склав рейтинг найбагатших зірок російського шоу-бізнесу за даними доходів за період із 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року. Список очолив співак і генеральний продюсер телеканалу RTVI Сергій Шнуров.