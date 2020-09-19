Названі чотири варіанти проведення "Євробачення-2021" при пандемії

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021" розглянули чотири різні сценарії проведення конкурсу в залежності від епідемії коронавируса.
Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.
Згідно з інформацією, "Євробачення-2021" може проводитися в чотирьох різних варіантах:
Перший варіант передбачає традиційне проведення музичного конкурсу у концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі. А учасники конкурсу зможуть відвідати і інші заходи, які проводитимуться в місті.
Другий варіант відрізняється від першого тим, що можуть бути введені деякі обмеження: потрібно дотримуватися безпечної дистанції, зменшиться чисельність міжнародних делегацій і представників преси.
Третій сценарій "Євробачення-2021" розглядає виступ учасників, які не зможуть приїхати через закриті кордони, в онлайн-режимі.
Четвертий варіант передбачає, що конкурс повністю буде проведено в онлайн-форматі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавируса.
За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання в 2021 році тих же представників, що були обрані для поїздки в 2020-м, однак з новими піснями.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. До 2021 року він залишається чинним володарем почесного статусу.