Названа власниця найкрасивіших сідниць світу

У конкурсі краси Miss BumBum 2019, на якому вибирають володарку найкрасивіших сідниць світу, перемогла бразильська модель Playboy.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail. Церемонія нагородження пройшла в понеділок, 30 вересня, в місті Мехіко. Переможницею стала 29-річна Сьюзі Кортес (Suzy Cortez) з бразильського міста Кампінас. У 2015 році вона отримала титул "Міс бум-бум" Бразилії.

У 2019 змагання вивели на міжнародний рівень. У ньому взяли участь жінки з усього світу, в тому числі мешканки Великобританії, США, Канади, Австралії, Іспанії, Франції, Німеччини, Португалії, Мексики і Бразилії. Учасниці конкурсу краси виступали перед журі в нижній білизні, демонструючи свої сідниці.

Друге місце зайняла Райана Лаура Суза (Rayane Laura Souza) з Франції, а закрила трійку фіналістів Джессіка Лопес (Jessica Lopes), яка представляла Великобританію.

Конкурс Miss BumBum заснував 40-річний підприємець Какау Олівер (Cacau Oliver) в 2011 році. Вісім років змагання проводилося на території Бразилії, а в фіналі брали участь 27 дівчат - по одній від кожного штату країни. За умовами конкурсу, жінкам заборонено користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса Дженніфер Гарнер визнана найкрасивішою жінкою планети за версією журналу People.

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