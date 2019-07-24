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Названа причина розлучення Слави з "НеАнгелів"

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Стало відомо, чому розлучилася одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу — співачка гурту "НеАнгели" Слава і пластичний хірург Едгар Камінський.

Так, офіційна причина розлучення була опублікована в єдиному реєстрі судових справ. Зазначимо, що на розлучення подав саме Едгар. У реєстрі йдеться, що "свої позивні вимоги він мотивував тим, що сімейне життя з відповідачем не склалося".

Названа причина розлучення Слави з "НеАнгелів"

Слава і Едгар Камінські

Фото з Instagram

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"Позивач посилається на те, що після народження дітей подружжя почало віддалятися, зник інтерес до життя один одного. Позивач і відповідач мають різні характери та погляди на життя. Останнім часом сторони фактично проживають в одному приміщенні, але не підтримують шлюбні відносини, не ведуть спільне господарство. Подальша спільне життя і збереження сім'ї неможливі, у зв'язку з чим просив позов задовольнити, а шлюб розірвати", — йдеться в документі.

Названа причина розлучення Слави з "НеАнгелів"

Слава і Едгар Камінські

Фото з Instagram

Названа причина розлучення Слави з "НеАнгелів"

Слава і Едгар Камінські

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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Ama Deus
Ama Deus
За пластичні операціїї тепер доведеться платити, Славуня...
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