Названа найкрасивіша бабуся Всесвіту-2020. Фото

48-річна Світлана Гітерман була названа найкрасивішою бабусею Всесвіту-2020.

Так, вона отримала це звання, здобувши перемогу в фіналі конкурсу Grandma Universe/Classic Universe 2020. Він проходив в Софії (Болгарія), де 33 учасниці з усього світу змагалися в дефіле, творчих конкурсах та розповідали про себе. Про це повідомляє видання JANA.

Світлана Гітерман названа найкрасивішою бабусею Всесвіту-2020 Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Учасниці конкурсу Grandma Universe / Classic Universe 2020 Фото: facebook / AngelModelsAgencyTallinn

Зазначається, що Світлана народилася та виросла в Таллінні, працює секретарем в одній з місцевих фірм. Все життя займається фітнесом і обожнює свого онука Даніеля.

Яна Хаас і Світлана Гітерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Яна Хаас і Світлана Гітерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Світлана Гітерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

До слова, на міжнародному конкурсі краси також корону завоювала і львів'янка Оксана Бобошко-Вандерховен. Вона отримала почесний титул Grandma International. Оксана займається колекціонуванням старовинних листівок епохи сецесії. Також вона читає лекції про моду того часу і цікавих жінок. Ще Бобошко-Вандерховен любить подорожі та майстерно танцює танго. Для гала-виходу львів'янка вибрала унікальне плаття з портретом Лесі Українки та її цитатою.

Оксана Бобошко-Вандерховен і Світлана Гітерман Фото: facebook/feoksa

Уляна Оксенюк і Оксана Бобошко-Вандерховен Фото: facebook/feoksa

Уляна Оксенюк і Оксана Бобошко-Вандерховен Фото: facebook/feoksa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська актриса Дженніфер Гарнер була признана найкрасивішою жінкою планети за версією журналу People.

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