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18 травня • оновлено в 12:08
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Названа найкраща пісня в історії Євробачення

8.4т
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Пісня Waterloo гурту ABBA була названа найвеличнішою піснею в історії пісенного конкурсу Євробачення.

Про це повідомляє BBC News з посиланням на опитування, проведене серед телеглядачів.

Гурт ABBA

Гурт ABBA

Фото: bbc.com

Шведський гурт переміг з даної піснею на конкурсі в Брайтоні (Великобританія) у 1974 році. Композиція очолила чарти ряду країн і стала першим кроком на шляху до всесвітньої популярності гурту.

Всього у світі було продано понад шести мільйонів копій пісні Waterloo, а гурт АВВА пізніше був названий одним з найвеличніших в історії попмузики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Євробачення шоу-бизнес шоу
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