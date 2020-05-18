Названа найкраща пісня в історії Євробачення

Пісня Waterloo гурту ABBA була названа найвеличнішою піснею в історії пісенного конкурсу Євробачення.

Про це повідомляє BBC News з посиланням на опитування, проведене серед телеглядачів.

Гурт ABBA Фото: bbc.com

Шведський гурт переміг з даної піснею на конкурсі в Брайтоні (Великобританія) у 1974 році. Композиція очолила чарти ряду країн і стала першим кроком на шляху до всесвітньої популярності гурту.

Всього у світі було продано понад шести мільйонів копій пісні Waterloo, а гурт АВВА пізніше був названий одним з найвеличніших в історії попмузики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання у 2021 році тих же представників, що були обрані для поїздки у 2020-му, однак з новими піснями.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. До 2021 року він залишається чинним володарем почесного статусу.

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